Meßstetten Schöne Inszenierung an idealem Ort

Meßstetten-Hossingen. Das Interesse an dem Schauspiel des Singkreises Hossingen zum Abschluss des Lutherjahres war berechtigt: Brillant waren wichtige Stationen auf dem Lebensweg des Reformators dargestellt, begleitet von Musik des genialen Siegfried Fietz.

Im Hintergrund des Spiels in der Nikolauskirche wurden aktuelle Bilder der historischen Orte gezeigt, an denen Martin Luther gewirkt hatte, unter anderem die Schlosskirche in Wittenberg, an deren Türen er vor 500 Jahren seine 95 Thesen angeschlagen haben soll.

Pfarrer Reinhold Schuttkowski meinte in seiner kurzen Begrüßung, dass ein Ort wie die Hossinger Kirche gut geeignet sei, um über die Verhältnisse der Menschen untereinander und ihre Beziehung zu Gott nachzusinnen, an deren Klärung Luther sein ganzes Leben lang gearbeitet habe.