Meßstetten Schnell amortisiert

Tatsächlich waren die Zahlen, die Moser vorlegte, eindrucksvoll: 183 000 Euro an Mehrkosten hatte die Stadt 2014 für diese umweltfreundlichere und sparsamere Lösung bei der energetischen Sanierung des Schulzentrums berappen müssen – 968 000 Euro hatte das neue Heizsystem insgesamt gekostet. Für Burgschule, Turn- und Festhalle hatte die Stadt 2013 157 172 Euro ausgegeben. Seither spart sie: Hatte sie für das Schulzentrum zwischen 2010 und 2014 durchschnittlich 161 947 Euro pro Jahr ausgegeben, sind es seither nur noch 111 109 Euro, so dass die Mehrkosten in weniger als drei Jahren ausgeglichen sind, die gesamte Anlage sich gar in knapp 18 Jahren amortisiert.

Für Burgschule und Halle werden sich die Investitionskosten sogar in weniger als zehn Jahren amortisiert haben. Bürgermeister Frank Schroft hat das Bauamt daher aufgefordert, den Einbau von Blockheizkraftwerken auch für andere städtische Gebäude zu prüfen.