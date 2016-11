Meßstetten Schätze aus Kinderzimmern

Meßstetten. Die Konzeption lehnt sich an die einer ähnlichen Ausstellung an, die Schade schon vor Jahren veranstaltet hat: Es geht um Spielzeug. Diesmal werden jedoch nur Objekte gezeigt, mit denen wirklich gespielt wurde. Ausgestellt sind Puppenhäuser und Kinderspielsachen aus der Zeit zwischen 1940 und 1970, darunter echte Raritäten wie zum Beispiel ein großes Haus mit mehreren Stockwerken. Man bekommt Küchengeräte mit echter Funktion zu sehen; es gibt einen Kaufladen für Radio- und Fernsehgeräte und gleich daneben eine alte, stilvoll eingerichtete Küche mit einem Riesenarsenal an Kochgeschirr. Aber auch ganz banal anmutende Spielsachen wie Schuko-Autos im Maßstab 1:87 oder Brettspiele für die ganze Familie. Bei vielen Besuchern werden beim Anblick dieser Schätze Erinnerungen wach an Dinge, die im Lauf der Jahre in Vergessenheit geraten waren.

Diese Sonderausstellung zu bestreiten war möglich geworden, weil zwei Freundinnen Schades, Ursula Ullrich und Gerda Barth, nicht nur Exponate zur Verfügung gestellt, sondern auch tatkräftig beim Aufbau mitgeholfen helfen. Auch Hausmeister Dieter Schuller half mit und opferte dafür einen Teil seines Urlaubs. Die Stadt stellte einen Lastwagen zur Verfügung, mit dem man gleich zweimal nach Weilheim bei Hechingen fuhr, um Materialien auf den Heuberg zu bringen.

Doch bevor die "neuen alten Sachen" in die Vitrinen wanderten, mussten diese erst mal geleert werden – die permanente Ausstellung wurde ausquartiert. Hildegard Schade ist sich im Klaren darüber, dass sie die gleiche Zeit, die sie fürs Ausräumen brauchte, damit verbringen wird, die regulären Ausstellungsstücke wieder an ihre Stammplätze zurückzubringen. Aber dieses Opfer nimmt sie gerne auf sich – zur Freude der Museumsfreunde. Die Sonderausstellung ist bis zum 27. November geöffnet.