Meßstetten Rückgrat vom Vater

Seine Familie stammte aus Unterdigisheim, wo Sauter als ältestes von acht Kindern aufwuchs und wo sein Vater Wilhelm ein Elektrogeschäft führte. Bei ihm ging Willi Sauter in die Lehre und gründete – inzwischen Elektromeister – 1956 in der Garage seines Schwiegervaters in Bärenthal seine Drehteilefabrik, die mit 120 Mitarbeitern heute der größte Arbeitgeber im Ort ist. Mit seiner Frau Klara, geborene Ströbel, und seinen drei Kindern Gerald, Susanne und Rolf, die ihn zum siebenfachen Großvater gemacht haben, wurde Sauter in Bärenthal sesshaft und gehörte dort zu den angesehensten Bürgern der Gemeinde.

"Dem Verstorbenen sind wir zu außerordentlichem Dank verpflichtet. Er hinterlässt in unserer Gemeinde eine große Lücke. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten, sein menschliches Wesen werden wir vermissen", betont Bürgermeister Tobias Keller.

Das Unternehmen, das Willi Sauter 2003 an seine drei Kinder übergab, führen nach dem Tod seines Sohns Gerald vor zwei Jahren seine Tochter Susanne Schäfer und sein Sohn Rolf Sauter. Die Firma ist Marktführer im Bereich der Herstellung von Präzessionsteilen, von denen einige sogar schon bei einer Mond-Mission verwendet wurden.