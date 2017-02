Meßstetten Ringtreffen in Hartheim: Michele freuen sich über geglückte Premiere

Höhepunkt des ersten Ringtreffens im Meßstetter Stadtteil war der Jubiläumsumzug am Sonntag mit rund 2500 Narren. Der Anblick der Kleidle und Häser ließ die Herzen all jener höher schlagen, welche die schwäbisch-alemannische Fasnet so sehr für ihre Vielfalt lieben. Tausende von Besuchern bevölkerten die Straßen, dazu mehr als 20 Zünfte, die durch den Ort zogen.

Die Besucher strömten, ob im klassischen Narrenkleidle oder fantasievoll kostümiert, an allen drei Festtagen auf den Heuberg. So war es kein Wunder, dass der Meßstetter Bürgermeister Frank Schroft bereits am Freitag strahlte. Passend gewandet als Häuptling, reimte er sich am Brauchtumsabend vergnügt durch die Bütt, erinnerte an die närrischen Hartheimer Umtriebe in der 22-jährigen Vereinsgeschichte und riet den Gästen, ordentlich "das Michele mit sich machen zu lassen". Durch das gut vierstündige Programm führte der neue Ringpräsident Reinhold Hafen. Mit viel Herz und unglaublichem Fachwissen präsentierte er die 15 Ringzünfte. Die Narrenfreunde Heuberg, darauf legte der Präsident größten Wert, seien nicht "nur" ein Ring, sondern eine "Narrenfamilie mit Herz".

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger, selbst passionierter Fasnachter, verfolgte aufmerksam, wie der legendäre "Hardamer Maus-Michel", sogar Frau Antje das Herz gebrochen haben soll. Allerdings duckte sich Burger wieselflink, als Bürgermeister Schroft beim Fassanstich die Reaktionsfähigkeit des Publikums testen wollte.