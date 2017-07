Meßstetten Revolution, Beleidigung und schadhafte Zähne

Meßstetten-Hartheim. "Wir haben tolle Sachen gefunden", sagen Diplom-Archivar Alfons Koch und Kreisarchivar Andreas Zekorn: Unterlagen zur Revolution 1848, die sich auch für das Ortsjubiläum in Hartheim heranziehen lassen und Aufschluss darüber geben, wie die Revolution in den Dörfern abgelaufen ist; Dokumente zur Gleichstellung der Juden in Baden; Informationen über das großherzogliche Wappen und die badische Flagge; und ein Stück Sozialgeschichte: einen Bericht über den Gesundheitszustand der Kinder am Anfang des 20. Jahrhunderts. Danach wiesen von 50 Kindern – Jungen und Mädchen – 41 gesundheitliche Schäden auf und nur neun Sprösslinge waren gesund. "Die meisten hatten schadhafte Zähne, aber auch Probleme mit dem Rückgrat, Herzfehler und Verdacht auf Tuberkulose sind verzeichnet", erzählt Zekorn.

Interessante Funde bilden auch die Archivalien zur Schulgeschichte, etwa über Schulbesichtigungen, und die Beschwerdeschrift eines Lehrers aus dem Jahr 1886, der sich darüber auslässt, dass ein Schüler ihn beleidigt habe.

Es ist eine Fleißaufgabe: Ein Aktenstück nach dem anderen begutachtet Alfons Koch in den Archiven der Stadt Meßstetten, so auch in Hartheim: Er erschließt dabei die Unterlagen, alle Archivalien, Akten und Dokumente nimmt er heran, bildet Aktentitel und versieht jeweils das gesichtete Material mit einem Enthaltvermerk, der auflistet, was in der jeweiligen Akte drin ist, und den Umfang festhält. "Es geht darum, eine Ordnung zu installieren, eine Klassifizierung und eine systematische Gliederung", erläutert Kreisarchivar Andreas Zekorn. Das mündet in ein Findbuch.