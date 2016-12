Meßstetten Reinerlös geht an die Waisenkinder

Meßstetten-Hossingen. Hinter den Türen der ehemaligen Feuerwehrgarage kamen ein schön geschmückter Weihnachtsbaum und eine nostalgische Eisenbahn, die um den Weihnachtsbaum ihre Runden drehte, zum Vorschein. Rechts und links wurden in einer Multimediapräsentation schöne Weihnachts- und Winterbilder gezeigt. Zu diesem dritten Adventsfenster hatte die Ortschaftsverwaltung eingeladen, und so durfte der Ortsvorsteher nach dem feierlichen Auftakt durch das Albhornbläserduo Rolf Seegis und Eberhard Schreyeck die zahlreichen Bürger sowie Gäste aus den Ortsteilen und der Umgebung willkommen heißen. Darunter waren auch Besucher, die zwei Esel mitgebracht hatten, zu sehen.

Harald Eppler ließ in seinem kurzen Rückblick das Ortsgeschehen mit all den Änderungen und Straßenbaumaßnahmen Revue passieren, um dann zu dem schön vorbereiteten Programm überzuleiten. Gemeinsam wurden unter der musikalischen Begleitung von Thomas Neher Weihnachtslieder gesungen. Bei der Weihnachtsgeschichte "Der Sternenbaum" zog Monika Bodmer die älteren und vor allem die jungen Gäste in ihren Bann und bereitete die Kinder auf die Geschenke vor, die sie anschließend zusammen mit einem goldenen Weihnachtsstern vom Sternenbaum bekamen. Mit glänzenden Augen freuten sich die Kinder über die Geschenke und stellten sich immer wieder vor das Adventsfenster, um sich an dem um den Weihnachtsbaum fahrenden Zug zu erfreuen. Bei heißen Würsten, Glühwein und Punsch stärkten sich die Gäste und sangen bei den immer wieder angestimmten Weihnachtsliedern kräftig mit.

Am Ende dankte Ortsvorsteher Harald Eppler allen Mitwirkenden, der Feuerwehr für die Verkehrsregelung sowie den Helfern für die Verköstigung und der Familie Berndt Klarer für die Spende des prächtigen Weihnachtsbaumes, der vor dem Rathaus aufgestellt ist. Besonders herzlicher Dank ging an die Bäckerei Werner Groß, welche die Wecken, die an diesem Abend verzehrt wurden, gespendet hatte. Des Weiteren gab Harald Eppler bekannt, dass der Reinerlös aus dieser Veranstaltung, die in feierlichem Rahmen auf die Christfesttage einstimmte, für die vier Waisenkinder aus Meßstetten gespendet wird.