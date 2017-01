Meßstetten Räte schauen in die Röhre

Gobbo und Wolf stellten klar, dass keine Gemeinde es sich leisten könne, überall schnell "NGA-Ready" zu werden: "Das ist ein Netz, das mit jeder Baumaßnahme wachsen muss", betonten sie.

Das Land unterstützt die Neuverlegung von Kabelschutzrohren in offenen Gräben mit dem Einzug von Kabeln jeweils mit einem Festbetrag: 85 Euro pro laufendem Meter, wenn die Fläche versiegelt ist, 40 Euro bei nicht versiegelten Flächen. Der Einzug einer Kupfer- oder Glasfaserleitung respektive eines Leitungsbündels in ein bestehendes Kabelschutz-Rohrnetz wird immerhin noch mit sechs Euro pro laufendem Meter gefördert.

Was planen die Breitband-Experten als nächstes? Sie warten auf die Bewilligung des Förderbescheids durch das Land. Danach sollen die Aufträge zur FTTB-Planung und zur erweiterten Backbone-Planung erteilt und in den Gemeinden über die Priorisierung beraten werden. Darauf basiert schließlich der Zeitplan für den Ausbau in allen Gemeinden des Zollernalbkreises. Ziel ist es, im Herbst 2017 einen zweiten Netzbetreiber auszuschreiben – und möglichst viele Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis mit ins Boot zu holen.

Wie viele Kilometer in Meßstetten noch mit Glasfaserkabeln ausgestattet werden müssten, wollte Bürgermeister Frank Schroft wissen, und erfuhr von Andrea Gobbo: 26 sind es – nach einer groben Planung. Drei bis vier Jahre halten sie und Karl Wolf für den Backbone-Ausbau für einen realistischen Zeitraum, können sich aber derzeit nach eigener Aussage noch nicht auf genaue Zeitangaben festlegen.

Oliver Rentschler, Fraktionschef der Bürgerliste, wollte außerdem wissen, was die Stadt zur Beschleunigung des Verfahrens tun könne und ob man nicht zusätzliche Fördergelder abgreifen könne durch die Verkabelung von Schulen. Durch die Mitgliedschaft im Verbund "Komm.Pakt.Net" – alle Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis gehören ihm an – bekomme die Stadt bereits 30 Prozent Zuschlag auf alle Fördersätze, so Gobbo: "Aber diesen Zuschlag gibt’s nur einmal."

Interessant für die Räte, die den Vortrag nur zur Kenntnis nehmen mussten: Im Anschluss ließen die Experten Lehrrohre und Kabel wandern, so dass alle buchstäblich mal in die Röhre schauen durften.