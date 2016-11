Meßstetten Premiere für den Lehrerchor

Meßstetten. Das Adventsfest des Gymnasiums findet am Samstag, 26. November, in der Aula der Schule statt. Nach einem musikalischen Auftakt um 14 Uhr und der Begrüßung bieten die Schüler ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm. Im Anschluss an den offiziellen Teil sind die Besucher zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Die Fairtrade-AG bietet erstmalig auch eine große Auswahl an Teesorten an.