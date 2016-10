Meßstetten Preise gehen nach Bitz und Meßstetten

Meßstetten/Bitz. Die Helfer-Herzen-Preisträger in der südlichen Alb-Donau-Region stehen fest: Die Auswahl aus insgesamt 37 Anmeldungen fiel der Jury nicht leicht. Neben der eigens für die Initiative entworfenen Helfer-Herzen-Skulptur erhalten die Preisträger eine Zuwendung von je 1000 Euro. Die feierliche Übergabe des Preises findet am heutigen Freitag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in Sigmaringen statt. Zu den Preisträgern in der Region zählen die Burgschule Meßstetten mit dem Projekt "Alt und Jung begegnen einander" und "Kinder unsere Zukunft – Bitz bewegt sich", ein Projekt, um die Fitness der Bitzer Kinder nachhaltig zu verbessern, sowie das Naturtheater Waldbühne Sigmaringendorf mit der Jugendgruppe.