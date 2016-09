Meßstetten-Hartheim. Das Team vom Jugendraum Hartheim lädt am Sonntag, 11. September, zu seinem dritten Oldtimertreffen nach Hartheim ein. In der Festhalle und rund herum wird gefeiert. Das Oldtimertreffen beginnt um 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen in der Halle, den die "Hartheimer Oldies" musikalisch begleiten. Anschließend erwartet die Besucher ein vielseitiger Mittagstisch, bevor das Fest am Nachmittag mit der Ankunft der Oldtimer seinen Höhepunkt erreicht. In gemütlicher Runde klingt es am späten Nachmittag aus.