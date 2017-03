Meßstetten "Ohrwurm" wird Hauptchor

Meßstetten. Hintergrund der Entscheidung ist die schrumpfende Sängerzahl: Wie Rolf Griese, der Leiter des Männerchors, darlegte, waren zu einigen Auftritten zuletzt nur 15 oder noch weniger Sänger angetreten. Zwar hätten sie die schwierige Aufgabe gut gemeistert; gleichwohl erscheine es sinnvoll, nicht mehr den Männerchor als Hauptchor auszuweisen, sondern den 2014 gegründeten "Ohrwurm". Der Männerchor wird künftig nur noch alle zwei Wochen proben und Konzertauftritte vorerst dem gemischten Chor überlassen. Die Vereinssatzung ist entsprechend modifiziert worden; die Versammlung nahm die Änderungen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung an.

Wie dem Bericht des Vereinsvorsitzenden Thomas En-dres zu entnehmen war, hat der MGV ein bewegtes Jahr hinter sich. Detlev Sieber hatte aus persönlichen Gründen die Leitung des gemischten Chors "Ohrwurm" abgegeben; nach einer mehrwöchigen Interimsphase, in der Maren Sonnenfroh vertretungs-weise den Stab führte, wurde Timea Böhm-Grebur als neue Dirigentin verpflichtet. Alle Aufgaben, ob Frühjahrskonzert oder die Teilnahme am Stadtfest, seien gemeistert worden, resümierte Endres, doch sei der Verein oft an seine Leistungsgrenzen gelangt.

Eine Premiere war der Bericht von Schriftführer Michael König, wohingegen Harald Sauter bereits seinen 15. Kassenbericht präsentierte. Rolf Griese wird nach über 17 Amtsjahren die Leitung des Männerchors abgeben – mit Wehmut gab er seinen Rücktritt bekannt. Am Anfang ihrer Tätigkeit in Meßstetten steht hingegen Timea Böhm-Grebur – die bisherigen Eindrücke der neuen "Ohrwurm"-Dirigentin sind durchweg positiv. Die Grüße der Gemeindeverwaltung und des Bürgermeisters Frank Schroft übermittelte dessen Stellvertreter Thomas Holl.