Meßstetten Ohne Gefühle geht das Helfen nicht

Lore Ast – mittlerweile in Rente – kennt als examinierte Altenpflegerin Krankheit und Tod. Fast drei Jahrzehnte war sie in der Sozialstation tätig und hielt Nachtwache: "Da musst Du mit solchen Erlebnissen klar kommen."

Als sie aus dem Berufsleben ausschied, suchte sie sich ein neues Betätigungsfeld: "Ich wollte etwas tun, das wichtig ist." Die ehrenamtliche Arbeit "bringt mir Erfüllung, jemandem zu helfen, ist sinnvoll, und die Menschen brauchen diese Hilfe". Auch wenn die Helfer manchmal weggeschickt werden von den Betroffenen. Sie gehen zu zweit zu den Menschen, um den Einsatz besser zu verkraften: "Die Menschen sind oft verzweifelt, da habe ich dann auch selbst daran zu knabbern. Deshalb ist es entscheidend, für sich selbst die Sache nach einem solchen Besuch abzuschließen." Trotzdem: "Manche Bilder und Erlebnisse bleiben im Gedächtnis haften." Und gefühllos und hart dürfe man nicht werden: "Wenn es Dich nicht berührt, kannst Du nicht helfen."

"Das ist eine wunderschöne Tätigkeit"

So hat Lore Ast einige Jahre lang zwei Mitglieder des Roten Kreuzes zu Hause und im Altenpflegeheim betreut und begleitet, bis sie gestorben sind. Engagiert ist sie zudem beim Verein zur Förderung der Altenhilfe in Meßstetten. Als Gründungsmitglied ist sie seit der Gründung im Mai 1993 mit von der Partie und im Vorstand aktiv, hat 2001 die Einweihung des Pflegeheims Haus am Pfarrbaum miterlebt, wirkt seit mehr als zehn Jahren im Bürgertreff mit und ist seit rund sechs Jahren Leiterin des Besuchkreises.

Einmal im Monat, immer am letzten Dienstag, ist Besuchskreistreffen, während dem die Wochenpläne aufgestellt werden. Alle drei Wochen steht der Einkaufsdienst an – und das Projekt "Alt und Jung". Lore Ast hilft bei Gottesdiensten mit, bei Aussegnungen verstorbener Heimbewohner und ist alle zwei Wochen im Bürgertreff mit rund fünf Heimbewohnern.

"Die kirchliche und die bürgerliche Gemeinde haben mich aufgrund meines Berufs gefragt, ob ich da mitmache", erzählt die 66-Jährige. "Ich war sofort bereit."

Seit zwei Jahren ist sie bei "Alt und Jung" eingespannt, einer Arbeitsgemeinschaft mit den Schülern der sechsten Klasse der Burgschule. Die AG-Teilnehmer kommen alle drei Wochen ins Pflegeheim, um mit den alten Menschen zu spielen, zu singen und zu basteln. "Das ist eine wunderschöne Tätigkeit. Die alten Leute freuen sich, dass sich jemand um sie kümmert." Und die jungen Menschen kämen in Kontakt mit dem Alter, was sie von zu Hause so gar nicht gewohnt seien. "Die Schüler haben wenig Hemmungen gegenüber den Alten und keine Berührungsängste, das ist super."

Das Prinzip "jung und alt" lebt Lore Ast als fünffache Oma auch in der eigenen Familie. Das, was sie macht, möchte sie richtig machen. Daheim sitzen und Trübsal blasen will sie nicht: "Das ist nicht meine Art. Mit meinem Engagement bleibe ich aktiv – körperlich und geistig – und komme unter Leute. Und wenn ich dabei noch anderen eine Freude machen und helfen kann, dann ist noch mal schöner."

Ehrenamtlich wird sie deshalb aktiv sein, "bis ich nicht mehr krabbeln kann oder der Kopf nicht mehr mitmacht". Sie wünscht sich, dass andere ihr nacheifern, damit der Einsatz weitergeht. Vor allem im Besuchskreis fehlen die jungen Rentner. Für ihre Arbeit erhielt Lore Ast im Oktober 2016 einen Preis: für besondere Verdienste im DRK Zollern­alb – eine Glasstele.

