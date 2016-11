Meßstetten Nur eine Kleinigkeit fehlte: Schnee

Meßstetten. Am Freitagabend hatte Bürgermeister Frank Schroft den Markt eröffnet. Der Musikverein Meßstetten, der ihm dabei akustische Schützenhilfe gewährte, sorgte auch an den beiden folgenden Markttagen für musikalische Unterhaltung und einen stimmungsvollen Beginn der Adventszeit, desgleichen der Gesangverein Meßstetten, die Band "Honey & the Heartbreakers" und das Gesangsduo SaWa.

Die Lichter an den Verkaufshütten und an den Tannenbäumen – diese waren von Schülern geschmückt worden – verbreiteten weihnachtliche Stimmung auf dem Erwin-Gomeringer-Platz. Schulen, Vereine und sonstige Institutionen sowie die Gastronomen hielten ein vielfältiges Waren- und Essensangebot bereit. An den Ständen lagen liebevoll gefertigte Hand- und Bastelarbeiten aus, und überall duftete es nach Glühwein, Punsch, Waffeln, Grillwürsten und anderen Leckereien. Der Besucherandrang war so groß, dass an vielen Ständen Essen und Getränke ausverkauft waren, sofern es nicht gelang, Nachschub zu organisieren. Viel Spaß hatten auch die Kinder, die im Pferdplanwagen eine Runde ums Weihnachtsmarktgelände drehten.

Parallel zum eigentlichen Marktgeschehen richtete in der Turn-und Festhalle der Skiverein seine Skibörse aus –­ das Kundeninteresse war groß und der Absatz von Wintersportkleidung, -utensilien und -zubehör gut. Am Sonntagvormittag waltete Bürgermeister Frank Schroft abermals seines Amtes und eröffnete im Museum für Volkskunst die Sonderausstellung "Sowas hatte ich auch" – gezeigt werden Puppenstuben und Spielzeug aus den Jahren 1940 bis 1970. Auch das Rathaus war geöffnet; dort konnten sich Besucher am Sonntag Bilder aus dem Nachlass von Albert Kakarott ansehen und Bilder und Gemälde ersteigern – der Erlös kommt der Altenhilfe zugute.