Meßstetten Notfallnachsorgedienst hilft den Angehörigen

Es geschieht aus heiterem Himmel: Der Mann mäht im Garten den Rasen, plötzlich bricht er zusammen und ist tot. Seine Frau und der 19-jährige Sohn finden ihn leblos, sind geschockt und benötigen Hilfe. In einer solchen Situation kommen die Helfer des Notfallnachsorgedienstes des Roten Kreuzes zum Einsatz. "Wir haben uns Zeit für die Frau und den Sohn genommen und die nächsten Schritte veranlasst", erzählt Heike Rau, Leiterin des Notfallnachsorgedienstes im Zollernalbkreis. "Der Sohn saß stumm da und wollte nicht reden, aber war froh darüber, dass jemand bei ihm war, mitgeschwiegen und seine Hand gehalten hat."

Die Frau hatte dagegen einen "hohen Gesprächsbedarf", erzählte aus ihrem Leben und wollte wissen, was auf sie zukommt. "Wir sind drei Stunden bei der Familie gewesen, bis die Angehörigen übernommen und weiter betreut haben." Der Fall ist exemplarisch: "Manche Betroffene erzählen sehr viel – vom Ereignis, über ihr gesamtes Leben – und fragen, wie es jetzt weitergeht. Andere schweigen, wollen aber nicht alleine sein, möchten nichts hören, brauchen aber die Anwesenheit einer anderen Person."

Durch die Ausbildung, die die Helfer absolvieren, entwickeln sie ein Gespür dafür, was die Betroffenen wollen. "Wir drängen uns nicht auf. Wenn jemand sagt, er will wieder alleine sein, dann ist das völlig in Ordnung", betont Heike Rau. Zu den Einsätzen werden die Helfer des NND vom Rettungsdienst oder vom Notarzt gerufen. In den meisten Situationen geht es um Todesfälle. "95 Prozent der Einsätze haben als Grund einen plötzlichen Todesfall eines Familienangehörigen, bei dem jemand zurückbleibt, der mit der Situation völlig überfordert ist und nicht allein bleiben kann", erläutert Heike Rau.