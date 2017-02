Meßstetten Nicht reden ist auch Kommunikation

Meßstetten. "stark.stärker.WIR." ist der Titel eines Präventionskonzepts des baden-württembergischen Kultusministeriums. Es soll Schüler und Lehrer im Umgang miteinander sicherer machen und wurde als Konsequenz aus dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen entwickelt. Zu dem Konzept gehören auch Fortbildungen für Lehrer. Am Meßstetter Gymnasium fand jetzt solch ein Präventionsnachmittag für Pädagogen aus den Landkreisen Zollernalbkreis und Sigmaringen statt, den das Präventionsteam Sigmaringen-Zollernalb des Regierungspräsidiums veranstaltete.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag dabei darauf, wie man richtig miteinander kommuniziert. Entsprechend lautete das Seminarthema: "Man kann nicht genug kommunizieren – gelingende Kommunikation.

Die rund 50 Teilnehmer erfuhren an diesem Nachmittag in Meßstetten zunächst in zwei Vorträgen Näheres über Kommunikation als Grundstein der Prävention an Schulen. Darin ging es um aufmerksamen und respektvollen Umgang miteinander. Der beinhaltet nicht nur, sich höflich gegenüber anderen zu äußern, sondern auch das richtige Zuhören. "Gott hat den Menschen zwei Ohren, aber nur einen Mund gegeben, damit sie mehr zuhören und weniger reden", brachte es die Referentin Eva Blum auf den Punkt. Die Kursteilnehmer lernten auch, dass das Vermeiden von Kommunikation ebenfalls eine Botschaft beinhalten kann, nämlich diese: "Ich möchte mich jetzt nicht mit Dir über dieses Thema unterhalten."