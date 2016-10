Meßstetten. Zu seinem "Flädlefest" lädt der Musikverein für Samstag, 22. Oktober, in die Festhalle ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der Name ist in Anlehnung an das Speisenangebot gewählt worden. Geboten werden typisch schwäbische Speisen und Getränke. Der Musikverein aus Wurmlingen und der TSV Meßstetten gestalten das Programm. Im Anschluss wird dann "Jo Hämmer" noch zum Tanz aufspielen. Die Veranstalter haben sich gegen ein weiß-blaues Oktoberfest entschieden, weil auch Schwaben gute und eigene Feste feiern können. Jeder, der in irgendeiner Weise in Tracht erscheint, bekommt einen Begrüßungstrunk. Für Gruppen, die mit mindestens zehn Personen erscheinen, spendiert der Musikverein ein Fünf-Liter-Fass Bier. Platzreservierungen sind per Mail unter theresa.eppler @web.de möglich.