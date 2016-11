Seit Jahrzehnten bricht der Tieringer Heimatverein Kohlraisle jährlich zur Familienwanderfahrt auf. Bei schönem Wetter kamen diesmal mehr als 100 Teilnehmer zusammen. Gleich zu Beginn der Tour bestaunten vor allem die jungen Teilnehmer die startenden Flugzeuge am Flugplatz Zepfenhan. Um die Mittagszeit wartete ein Bus an einer Grillstelle bei Feckenhausen. Alle stärkten sich, sodass die letzte Etappe angegangen werden konnte. Ziel war der Test-Turm in Rottweil. Die Strecke bot einen Ausblick auf Rottweil und in den Schwarzwald. Foto: Vötsch