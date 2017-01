Meßstetten Mit dem Tablet ins Rathaus

Meßstetten. Bei diesem Bürgermeister war es eine Frage der Zeit, denn Frank Schroft hat seine Masterarbeit über "Mobile Government" geschrieben. Doch auch sonst ist es eine Frage der Zeit: Ist es noch zeitgemäß, Sitzungsunterlagen in Papierform per Post zu verschicken, was Kosten und Arbeitsaufwand, etwa für das Heften, verursacht, wenn es auch schneller und einfacher per E-Mail geht? Die Meßstetter Verwaltung meint: Nein. Deshalb hat sie dem Gemeinderat vorgeschlagen, ein Ratsinformationssystem (RIS) einzuführen, wie es auch in Balingen künftig verwendet wird. Die Anregung dazu war übrigens von einigen Stadträten selbst gekommen.

Die Vorteile: Die Verwaltung spart Papier, Arbeitszeit, und die Stadträte können sich überall und jederzeit die Sitzungsunterlagen – auch ältere – ansehen. Dafür bekommt jeder von ihnen einen passwortgeschützten Tablet-PC, tragbar und einfach in der Handhabung. Zudem können die Bürger sich die öffentlichen Sitzungsunterlagen, nach der Sitzung auch das jeweilige Protokoll, via Internet ansehen.

Der Verwaltung erleichtert das RIS die Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen sowie das Abrechnen der Sitzungsgelder. In der Geschäftsordnung für den Gemeinderat ist die Möglichkeit des RIS bei der jüngsten Novellierung im Oktober 2016 bereits geschaffen worden.