Meßstetten. Einen Schulsanitätstag hat das Jugendrotkreuz des Landesverbandes Württemberg, Region Süd, in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz des Kreisverbandes Zollernalb im Gymnasium und in der Heuberghalle in Meßstetten veranstaltet. Dazu hießen die Koordinatorin Schularbeit, Andrea Koch vom Landes-Jugendrotkreuz, sowie Julia Greßer vom Jugendrotkreuz-Kreisverband mit der Koordinatorin Schularbeit Christine Fetscher rund 80 Teilnehmer willkommen. Die Schulsanitätstage sind Begegnungsveranstaltungen für Schulsanitätsdienstgruppen. Die Schüler bilden sich an einem solchen Tag in unterschiedlichen Feldern der Rotkreuzarbeit fort. Neben dem Blick über den Tellerrand kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Für die Fortbildungsmaßnahmen waren einige Stationen in mehreren Klassenräumen, in der Heuberg- und Bewegungshalle sowie im Hof des Gymnasiums vorbereitet. Die Teilnehmer gingen in acht Gruppen aufgeteilt zu den Stationen, wobei die vier Erste-Hilfe-Parcours in der Heuberghalle mit den Aufgabengebieten Armbruch und Schock, Kopfplatzwunde, Bewusstlosigkeit und Verstauchung Pflicht waren. Freiwillig durften die Schulsanitäter ihre Geschicklichkeit und Sinne bei einem Rollstuhlparcours, beim Klettern an der Boulderwand in der Bewegungshalle sowie in den Klassenräumen mit Funksprechübungen testen. Außerdem waren sie beim Simulieren von Tätigkeiten mit Behinderungen im Alter – unter anderem das Gehen als Blinde mit Augenbinde und Blindenstock –, bei der Notfalldarstellung sowie der Ersten Hilfe bei einem Unfall im Gelände im Einsatz, bei der sie die Multifunktionsmöglichkeiten eines T-Shirts als Verbands- und Stützmaterial auch in Verbindung mit einem Stock nutzten. Wer sich von dem Lernstoff erholen wollte, der machte es sich in einem Klassenzimmer bei einer zehnminütigen Auszeit bei sanfter Musikberieselung und Bildern gemütlich. Ein Höhepunkte war zum Schluss die Vorführung der Rettungshundestaffel. Dabei demonstrierten die Hunde ihre erlernten Fähigkeiten, durch Röhren zu kriechen, über bewegliche Hindernisse und über Leitern zu gehen sowie eine verletzten Person aufzufinden.