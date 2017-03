Meßstetten Mit aufrechtem Körper "Nein" sagen

Damit die Stimme im Notfall auch eingesetzt wird, wurde ausgiebig geübt. Deutlich wurde, dass die Mädchen relativ einfach laut "Ja" sagen. Bei "Nein" bedarf es schon der intensiven Übung. Die Mädchen übten intensiv, so dass sie am Ende selbst gegen die tiefe Männerstimme von Jürgen Fehrenbacher mit ihrem sehr deutlichen "Nein" in Wort, Blickkontakt und Körpersprache konterten.

Mit der Distanzschwelle ging es weiter: Wie sage ich deutlich "Stopp"? Was unterstützt mich, damit es bei meinem Gegenüber auch wahrgenommen wird? Wie kann ich mein "Nein" noch deutlicher machen und was schreie ich, wenn ein Fremder mich anfasst? Wie wehre ich mich, wenn er mich anfasst und nicht loslässt? Bei dieser Übung lernten die Kinder, warum sie in Gefahrensituationen keinesfalls "Du" zum Täter sagen, dass sie keinesfalls rufen "lass mich los", denn dann könnten die Außenstehenden denken, dass es sich lediglich um Erziehungskonflikte handelt. In Notsituationen immer den Täter mit "Sie" ansprechen: "Lassen Sie mich los." Nur dann erkennen andere Menschen, dass jemand in Not ist und können eingreifen.

Auch spezielle Selbstverteidigungstechniken, zum Beispiel das Befreien aus Handgelenksgriffen oder das Befreien, wenn jemand am T-Shirt angefasst wird, wurde geübt. Die Kunst des Fallens stand ebenso auf dem Programm.

Die Mädchen sprachen zudem über die Angst. Das Erlernen von Schlag- und Tritttechniken, zum Beispiel Faust- und Fußstöße, den Ellenbogenstoß und den Faust- und Fußstoß auf die Pratze besprachen und übten sie intensiv mit Partnerinnen.