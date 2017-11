Viele Schüler der Realschule Meßstetten haben sich an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beteiligt. Sie füllten zu Hause leere Schuhkartons mit Spielsachen, Kleidung, Hygieneartikeln, Schreibwaren und Süßigkeiten und schicken sie Kindern in Osteuropa. Die Aktion organisierte SMV-Lehrerin Sandra Klaiber, die die Päckchen an Familie Wysotzki weiterleitete, die in Meßstetten eine Sammelstelle eingerichtet hat. Das Foto zeigt die Klassensprecher und stellvertretenden Klassensprecher mit den für die osteuropäischen Kinder bestimmten Geschenken. Foto: D’Avanzo