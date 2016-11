Zahlreiche Schüler der Realschule Meßstetten haben sich an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" des Vereins "Geschenke der Hoffnung" beteiligt. Sie füllten zu Hause und im Unterricht Spielsachen, Kleidung, Hygieneartikel, Schreibwaren und Süßigkeiten in leere Schuhkartons; anschließend leitete Verbindungslehrerin Sandra Klaiber, welche die Aktion in Meßstetten organisiert hatte, die Päckchen zur Meßstetter Sammelstelle der Familie Wysotzki weiter. Das Foto zeigt – stellvertretend für alle Spender – die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b mit ihren Geschenken. Foto: D’Avanzo