Meßstetten Meßstetter fallen unter die Räuber

Meßstetten-Hossingen. Viel erlebt haben die Mitglieder der Ortsgruppen Hossingen und Oberdigisheim im Schwäbischen Albverein bei der Mehrtagesfahrt in den Spessart: Auf dem Programm stand unter anderem die Besichtigung des Flughafens in Frankfurt sowie eine Stadtführung in Lohr am Main, wo das historische Vorbild für die Märchenfigur Schneewittchen gelebt haben soll.