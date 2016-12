Meßstetten Meßstettens Bürgermeister ist unter den Augenzeugen

Wobei sie nur die Hälfte zu sehen bekamen. Denn beim Tandemschweißen bringt einer der Spezialisten die Schweißnaht von außen an, der andere spiegelverkehrt von innen. "Das ist ein eingespieltes Team", sagt Nadar Nasrallah, Leiter der Sparte Behälter- und Apparatebau bei der Heidenheimer Firma Althammer, und verlässt sich auf seine Leute. Obwohl sie einander nicht sehen, arbeiten sie so exakt, dass die Elektroden maximal einen halben Zentimeter Abstand voneinander haben. Seit einigen Tagen sind die sechs Schweißexperten am Werk. Zuerst verbanden sie die beiden jeweils zwei Meter hohen Obersegmente miteinander und rüsteten sie mit Stützringen aus, die das vier Millimeter starke, rost- und säurebeständige Blech umgeben. Dann hievte ein Autokran die Bodenpartien der beiden Tanks in das neue Betriebsgebäude. Vor Weihnachten schwebten die Oberteile in das Bauwerk, damit dieses möglichst rasch mit einem Dach versehen wird.

Die zwei jeweils 150 Kubikmeter Wasser fassenden Edelstahltanks ersetzen die beiden maroden Hoch- und Niederzonenbehälter, welche die Einwohner Irndorfs bislang mit Frischwasser der Hohenberggruppe versorgt haben. Mehr als eine halbe Million Euro hat der Zweckverband in den neuen Hochbehälter und eine Fallleitung investiert. Der alte Hochzonenbehälter, der für den symbolischen Betrag von einem Euro in den Besitz der Kommune übergeht, dient künftig als Löschwassertank.

"Mit den neuen Behältern können wir Irndorf mit der ausreichenden Menge Wasser und dem nötigen Druck von 2,5 Bar versorgen", informierte Werksleiter Andreas Wolters die Zuschauer. Da das Betriebsgebäude voll isoliert werde und täglich rund 80 000 Liter Wasser durchgepumpt würden, liege die Temperatur bei annähernd konstanten elf Grad Celsius. Außerdem, ergänzte Nasrallah, sei nicht zu befürchten, dass das Wasser von außen verunreinigt werde: "Denn die Behälter sind absolut dicht und atmen nur über Luftfilter. Auf diese Weise wird die Wasserqualität nicht beeinträchtigt."