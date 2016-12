Meßstetten (rd). Zwei erfreuliche Meldungen machte Stadtkämmerer Jürgen Buhl in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Die Erhöhung von Fördermitteln für die Kanalerneuerung in der Hossinger German-Götz-Straße um 98 000 auf 184 500 Euro hat das Land bewilligt. Grund für den Antrag war eine "extreme Kostensteigerung" für die Entsorgung des Aushubmaterials. Außerdem erhält Meßstetten vom Naturpark Obere Donau Mittel für Wohnmobilstellplätze: 16 200 Euro für das Vorhaben auf dem Meßstetter Blumersberg und 19 800 Euro für die Plätze am Oberdigisheimer Stausee. Die Baumaßnahme in Hossingen ist bereits abgeschlossen, die Wohnmobilstellplätze werden 2017 realisiert.