Meßstetten Menschen erzählen Geschichten

Meßstetten-Hossingen. "Über die Dörfer" ist der Titel des aktuellen Projekts in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Tübingen des Künstlerduos Tilman Neuffer und Hans Hs Winkler. Sie stellen das Erzählen und das Hören von Geschichten in den Mittelpunkt. "Über die Dörfer – alb: hören" knüpft dabei an die Museumskultur an, reaktiviert die Kulturform des Geschichtenerzählens und der mündlichen Überlieferung und bringt sie mit den Museen in Kontakt. Das Unternehmen "Volksbaustelle" hat sich den Auftrag gegeben, orale Artefakte – Geschichten, Mythen und Sagen –, die im Umlauf sind, aufzuspüren und sie in Hörskulpturen im öffentlichen Raum zugänglich zu machen. Das Heimatmuseum in Hossingen ist ein Kooperationspartner.