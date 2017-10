Meßstetten (mir). In der Kläranlage in Unterdigisheim ist mit 1 650 000 Kubikmetern 2016 deutlich mehr Schmutzwasser eingeleitet worden, als im Jahr zuvor. Grund ist eine Zunahme des Fremdwasseranteils. Der Nassschlamm wird in der Anlage entwässert und dann über die Trocknungsanlage bei der Kläranlage in Albstadt-Ebingen entsorgt. Entsprechen stiegen die Entsorgungskosten von 82 500 Euro im Jahr 2015 auf 108 400 Euro im vergangenen Jahr.