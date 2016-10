Meßstetten Mehr Vereine sollen zur Teilnahme am Stadtfest bewegt werden

Thorsten Steidle listete die Höhepunkte im Veranstaltungskalenders auf: das Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg in Hartheim, die Hauptversammlung des Chorverbands des Zollernalbkreises in der Meßstetter Festhalle, das Frühlings- und Herbstfest des Handels- und Gewerbevereins mit verkaufsoffe-nem Sonntag im Mai und im Oktober, die Fahrt in die französischen Partnerstädte Luynes und Savigné-sur-Lathan, den 50. Geburtstag des Feriendorfs Tieringen, das Heuberg-Bära-Pokal-Turnier in Hartheim sowie das Reformationsfest, bei dem Meßstettens evangelische Kirchengemeinde Martin Luthers Thesenanschlags vor 500 Jahren gedenken.

Eine lebhafte Diskussion entspann sich über die Frage, was eine vereinsinterne Veranstaltung sei und somit nicht im Veranstaltungskalender aufgeführt werden müsse und was von öffentlichem Interesse sei. Als Konsens ergab sich, dass den Vereinen eine komplette Auflistung aller geplanten Veranstaltungen zugesendet werden soll und dass es im Internet zusätzlich zur chronologischen Abfrage eine nach Rubriken wie Kultur oder Sport gegliederte Übersicht geben wird. Schroft regte ferner an, im Interesse einer Gleichbehandlung aller Vereine die Vereinsförderrichtlinien zu überarbeiten.

Nicht gerüttelt wird an den Ferienwanderungen, die an insgesamt sieben Mittwochabenden im Sommer über die Bühne gehen. 1400 Wanderer hätten in diesem Jahr für einen neuen Teilnehmerrekord gesorgt. Im Hinblick auf den dreitägigen Ausflug nach Frankreich äußerte der Bürgermeister die Hoffnung, dass sich die Vereine aktiver beteiligen werden als in der Vergangenheit. Einige Vereinsvertreter erklärten darauf, es liege an den französischen Partnern, dass die Städtepartnerschaft auf Vereinsebene praktisch zum Erliegen gekommen sei. Feste Zusagen, Ende Mai an die Loire zu fahren, blieben aus.

Zum Abschluss des Vereinsgesprächs kam der Ehrenamtsabend des Vorjahres zur Sprache – die Auswahl der Geladenen hatte für Unmut gesorgt. Er wolle daher auf eine Wiederholung verzichten, erklärte Schroft. Stattdessen könne man einen Neujahrs- oder Bürgerempfang veranstalten, an dem alle Interessierten und ehrenamtlich Engagierten teilnehmen dürften.