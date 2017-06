Meßstetten Mehr Plätze und Platz für Kinder

Meßstetten. Seit Anfang des Jahres sind zahlreiche Kinder für Regelkindergartenplätze in der Kernstadt neu angemeldet worden. Insgesamt fehlt es noch an Plätzen für unter Dreijährige und in der Ganztagsbetreuung. Kurz und gut: Es bestand Handlungsbedarf in der Gesamtstadt, zumal die Ergebnisse des Stadtentwicklungskonzeptes Agenda 2030 gezeigt haben, dass die Tendenz Richtung Krippen- und Ganztagsbetreuung geht.

Im Kindergarten Bueloch, wo die Krippenbetreuung zentralisiert werden sollte, ist eine Gruppe in eine Ganztagsgruppe umgewandelt worden. Die Kapazitätsgrenzen aber, auch bei verlängerten Öffnungszeiten (vÖ), sind erreicht, ebenso wie im Kindergarten Tieringen, wo derzeit 26 Ganztags- und vÖ-Plätze bestehen. In der Kernstadt wird es Ende des Jahres keine freien Regelplätze mehr geben, daher soll im Kindergarten Fürholzer, wo genug Platz ist, eine weitere halbe Regel- und vÖ-Gruppe eingerichtet werden, wofür zusätzliches Personal nötig ist, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter Jonas Mauch in der Gemeinderatssitzung erklärte. Die Kosten bezifferte er mit 60 000 Euro jährlich. Sie sind im Nachtragshaushalt, den der Gemeinderat ebenfalls am Freitag beschlossen hat, eingeplant – für 2017 freilich nur 20 000 Euro, denn erst im August soll es losgehen.

Kleinere Umbauarbeiten sind im Kindergarten Hartheim nötig, um zum nächsten Kindergartenjahr einen Raum für eine weitere Ganztagsgruppe einzurichten – die Nachfrage ist groß und steigt weiter. Auch die Küche muss bald erneuert werden. Insgesamt fallen in Hartheim zusätzliche 140 000 Euro pro Jahr für Personal, 44 000 Euro für Ausstattung und die Küche an. 47 000 Euro der Personalkosten sind im Nachtragshaushalt vorgesehen.