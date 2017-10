Meßstetten Mehr Kompetenzen

Zum Einstieg und zwischendurch wird in Offline-Einheiten mit Papier und Schere gelernt, was ein Algorithmus ist und in Form von Bewegungsspielen am eigenen Leib erfahren, warum ein Computer genaue Anweisungen braucht. Die Grundlagen der Programmierung, auch für Leseeinsteiger, werden am Tablet vermittelt.

Außerdem wird ein Lego-Roboter im Team zusammengebaut und mit den erworbenen Grundkenntnissen am Tablet programmiert.

Freies Tüfteln, Experimentieren und Spaß am Kreieren stehen im Vordergrund. Dabei unterstützen ehrenamtliche Trainer die Kinder.