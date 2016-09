Meßstetten Mehr als 1440 Personen – das ist neuer Teilnehmerrekord

Über den Erwin-Gomeringer-Platz führte der Weg durch die "Burg" hinauf zur Festhalle, um in der Hangergasse, am Seniorenpflegeheim vorbei, auf den Käpelleweg, der Richtung Wildgehege und Truppenübungsplatz führt, zu gelangen. Nach wenigen hundert Metern bog die Gruppe rechts ab, um ein Gedenkkreuz aus rohem Felsgestein im Gewann Airlens­steig am Fuße des "Kählesbühl" zu erreichen.

Auf dem Kreuz ist die Inschrift "1783 HJEP" zu erkennen. Dabei handelt es sich nach den Aufzeichnungen des Meßstetter Totenbuches von 1783 um einen Jungen namens Johann Georg Eppler, einen 13-jährigen Schulknaben, der auf der Weide unter einer alten Buche von einem Wetterstrahl – einem Blitz – aufs Hirn getroffen und plötzlich getötet wurde.

Das weitere Ziel war die Trockenmauer am Kalkhüttenweg, die Albvereinsmitglieder, Mitarbeiter des Bauhofs und Feuerwehrleute vor sechs Jahren freigelegt und eingeweiht hatten. Sie diente einst als Schutzmauer für den Feld- und Ackerbau gegen den als Viehabtrieb und Wassertränke genutzten Kalkhüttenweg. Diese Trockenmauer bietet heute einen Lebensraum für wärmeliebende Pflanzen und Tierarten und damit optimale Bedingungen für Eidechsen, Blindschleichen, Erdkröten und Wildbienen.