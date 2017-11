Meßstetten Lieder für den Respekt

Meßstetten. Mit einem Konzert des Mössinger Chors "Salz & Licht" in der örtlichen Aussegnungshalle hat die Veranstaltung einen gelungenen Abschluss unter die Friedensdekade gesetzt. Dabei präsentierten die Sänger weltliche Lieder wie "From a Distance" und "Bridge over Troubled Water" sowie christliche Lieder. Zwischen ihrem Gesang regten sie mit kurzen, nachdenklichen Texten für mehr Frieden und gegenseitigen Respekt an.