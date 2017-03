Meßstetten Letzte Amtszeit für Lachmann

Meßstetten (wl). Die Bilanz eines ereignis- und arbeitsreichen Jahres hat der DRK-Ortsvereins Meßstetten bei seiner Mitgliederversammlung im Hotel Schwane gezogen. Wie Bereitschaftsleiterin Rebekka Robnig vermeldete, absolvierten die 24 Männer und 34 Frauen, die derzeit dem DRK-Ortsverein angehören, 18 Sanitätswachdienste in Meßstetten und seiner Umgebung und nahmen an einer Großübung der Feuerwehr in der LEA sowie an mehreren Aus- und Fortbildungen teil. Drei Blutspendentermine erbrachten 598 Konserven; zum Leidwesen von Rebekka Robnig fehlt es an Erstspendern.