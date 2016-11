"Lesen macht reich": Autor Armin Pongs hat den Kindern der Matthias-Koch-Grundschule in Tie­ringen aus seiner Kinderbuchreihe "Krokofil" vorgelesen. Die Geschichten, die Krokofil, das kleine Krokodil im Palast, erlebt, fesselten dabei sowohl die jungen als auch die älteren Zuhörer und ließen Bilder in den Köpfen entstehen, die durch Fantasie erzeugt wurden. Am Ende erhielten die Kinder einen Mondstein und eine Klassenlesemuschel. Foto: Schäfer