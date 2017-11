Meßstetten "Leitplanke" für die nächsten 13 Jahre

Auch Stadtentwicklung muss bezahlbar sein

Allerdings, in diesem Punkt waren sich Reschl, Bürgermeister Frank Schroft, und die Gemeinderäte, die sich in der Debatte zu Wort meldeten einig: All das muss finanzierbar sein, es geht nicht alles gleichzeitig, und daher müssen Prioritäten gesetzt werden. Welche, das hängt auch von den Umständen ab, und die sind, anders als die Ansprüche der Meßstetter, durchaus speziell: Sie haben einen Bundeswehrstandort eingebüßt, haben durch die Aufnahme von mehreren tausend von Flüchtlingen moralischen Kredit erworben und warten nun mit wachsender Ungeduld darauf, das Bund und/oder Land endlich ihre moralischen Außenstände begleichen: Eine Rückkehr der Bundeswehr oder die Ansiedlung einer Landespolizeischule hätte unweigerlich Einfluss auf den Verlauf der "Leitplanke" und auf die Reihenfolge, in der die Punkte der "Agenda 2030 abgearbeitet werden. Aber in Berlin und besonders in Stuttgart herrscht Funkstille, und das verstimmt. CDU-Sprecherin Elke Beuttler formulierte es sehr moderat: "Wir sind ungehalten."