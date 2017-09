Meßstetten LEA: Letzte sieben Bewohner ziehen aus

"Goodbye my Camp", schrie einer der Gambier fröhlich und stieg in einen Kleintransporter ein. "Wehmut ist dabei", sagt Andreas Binder, Leiter der Lea. Für die sieben Flüchtlinge ging es zunächst nach Ebingen und von dort mit dem Zug Richtung Heilbronn oder Ulm in Anschlussunterbringungen.

Seit Mitte August, als Regierungspräsident Klaus Tappeser die Lea-Schließung zum Ende des Jahres bestätigte und mitteilte, dass die Einrichtung zum 30. September geräumt sein werde, hat die Lea sukzessive die 350 verbliebenden Flüchtlinge in neue Unterkünfte verteilt. Nun beginnt für diejenigen, die in der Lea gearbeitet haben, das große Aufräumen: Büros ausräumen, Möbel und Küchen abbauen. Das Material gehe in die Flüchtlingsunterkünfte nach Sigmaringen und Tübingen, berichtet Binder, der ab dem 1. Januar die Erstaufnahmestelle in Tübingen leiten wird. Ein paar Mitarbeiter kommen mit nach Tübingen. Bis zum Ende des Jahres werde das Areal von der Sicherheitsfirma bewacht.

Nach der Schließung der Lea läuft auch das sogenannte Lea-Privileg aus. Doch: Der Zollernalbkreis hat während des Betriebs der Lea Meßstetten trotz des bestehende "aus Solidarität mit anderen Landkreisen freiwillig asylsuchende Menschen aufgenommen", sagt Dorothee Müllges, Sozial- und Rechtsdezernentin beim Landratsamt Zollernalbkreis, auf Anfrage unserer Zeitung.