Meßstetten Lea: Helfer setzen "Maßstäbe der Menschlichkeit"

Eine Hommage an die Helfer aus dem gesamten Zollernalbkreis übermittelte Karl-Otto Gerstenecker, verantwortlich für die Ehrenamtskoordination in der Lea Meßstetten. Er erinnerte an das Begegnungszentrum, das Internet-Café, das bis zum Ende der Lea 5362 Stunden geöffnet gewesen sei und 36. 399 Personen aufgesucht hätten, an die Kleiderspenden, die bis zu 40 Menschen in der Kleiderkammer sortiert hätten, an Sprachunterricht und Fußballspielen, an Basteln und Spielen mit den Kindern, an Schach sowie Strick- und Häkelrunden, an die Besuche im Wald und das Schlittenfahren, an Tischtennisturniere und Fahrdienste für Flüchtlinge. Fast 300 Kräfte halfen mit im Be­gegnungszen­trum. Streetworker waren im Einsatz. Und es gab kulturelle Veranstaltungen und Ausflüge. Gersten­ecker dankte für diese "tolle Zusammenarbeit der ehrenamtlichen Helfer".