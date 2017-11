Meßstetten. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat am vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr in der Ebinger Straße einen Zaun beschädigt. Beim Wenden und Rückwärtsfahren stieß der Anhänger nach Angaben der Polizei gegen den Zaun, der mit einem Eisentor versehen ist. Durch den Anstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/95 50, entgegen.