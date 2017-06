Meßstetten Kreativität und Fantasie in freiem Lauf

Rund um die Großbaustelle waren es etwa zehn Leute aus der Süddeutschen Gemeinschaft, die es schafften, die Übersicht zu behalten und die Ordnung zu bewahren. Die wichtigsten Fäden waren im Vorfeld bei Anja Eppler und Steffen Gänslen zusammen gelaufen.

Am Sonntag ruhte zwar die Baustelle, es war ja auch alles fertig, aber ruhig war es nicht. Vor der Besichtigung waren zuerst alle Kinder, Freunde und Verwandte zu einem Gottesdienst eingeladen. Ruth Scheffbuch nahm die Geschichte vom kleinwüchsigen und nicht immer ganz ehrlichen Zöllner Zachäus zu Hilfe, um zu zeigen, dass Gott jeden Menschen liebe. Man müsse nicht perfekt sein.

Wenn auch die Stadt ja keine "echte" Stadt war, so bekam sie noch vor der Präsentation einen richtigen Bürgermeister: Frank Schroft lobte in seinem Grußwort das gemeinschaftliche Arbeiten, durch das man diese kleine Stadt gebaut habe, und scherzte, dass er hoffe, seine eigene Stadt möge länger Bestand haben. Tatsächlich wurde am Nachmittag die Stadt "geschleift", kein Lego-Stein blieb auf dem anderen. Für diese Arbeit stärkten sich die Helfer und Besucher bei einer fröhlichen Grillfeier vor dem Haus.