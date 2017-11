Meßstetten Kreative Aktionen und lustige Spiele

Nun plant das Jugendbüro, das Angebot im nächsten Jahr zu erweitern. Neben den letzten beiden Sommerferienwochen soll auch in der zweiten Osterferienwoche und in der zweiten Pfingstferienwoche eine Betreuung mit Programm organisiert werden. Über den genauen Ablauf und die Anmeldung wird das Jugendbüro rechtzeitig im Amtsblatt Meßstetten informieren.

Natur im Mittelpunkt

Ein anderes Projekt haben das Jugendbüro und die Soziale Gruppenarbeit Meßstetten-Nusplingen-Obernheim vom 2. bis 4. November durchgeführt. An der dreitägigen Herbstfreizeit unter dem Motto "Mensch, Natur, Tier" nahmen 16 Kinder teil. Das Programm startete mit einem Besuch im "Experimenta" in Freudenstadt, wo die Teilnehmer verschiedene Phänomene aktiv miterleben konnten. Am nächsten Tag besuchten die Kinder das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Nach dem Rundgang hatten sie genug Zeit, um sich auf dem großen Abenteuerspielplatz auszutoben. Am Abend gab es beim großen Quiz leckere Preise zu gewinnen.

Am letzten Tag der Freizeit ging es in die Nähe von Loßburg auf einen Bio-Bauernhof. Die Kinder erwartete eine erlebnisreiche Führung – zu den Schweinen, die massiert werden wollten, zu den Pferden, die auf ihr Futter warteten, und zu den Hühnern, bei denen man die Eier einsammeln durfte. An allen drei Tagen gab es viel zu erleben, viel zu staunen und zu lachen. So macht die Ferienbetreuung richtig Spaß.

Weitere Informationen: Eltern können sich bei Fragen an Carina Neumann vom Jugendbüro Meßstetten-Nusplingen-Obernheim unter 0177/9 59 30 06 oder an Hauptamtsleiter Thomas Berg unter 07431/63 49 32 wenden.