Meßstetten Kollegium verstärkt

Neben Birgit Knopp-Merz – sie gibt Französisch und Latein und leitet den Chor –, die nach zwei Jahren als Vertretungslehrerin in Meßstetten fest angestellt wird, ist Benjamin Köpfle – Deutsch, Gemeinschaftskunde – frisch aus dem Referendariat gekommen. Zudem verstärken Florian Kühlwein im Sport, abgeordnet vom Progymnasium Tailfingen, Ralf Schäfer – Informatik –, abgeordnet vom Gymnasium Balingen, und Pfarrerin Susanne Stephan – evangelische Religion – vorübergehend das Kollegium.

Damit unterrichten am Gymnasium Meßstetten nun 44 Lehrer insgesamt 350 Schüler – 184 Mädchen und 166 Jungen – in 17 Klassen. 51 Abiturienten streben ihre allgemeine Hochschulreife an.