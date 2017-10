Meßstetten (mir). Das Klohäuschen beim Meßstetter Lidl-Markt kommt weg. Es war für Flüchtlinge aufgestellt worden, wird jetzt jedoch kaum noch benutzt, berichtete Bürgermeister Frank Schroft in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mehrere Gemeinderäte sprachen sich jedoch dafür aus, an zentraler Stelle in der Stadt ein öffentliches Klo einzurichten. Dies soll nun im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen diskutiert werden.