Meßstetten Kley: "Lasst Euch ein auf einen unglaublichen Gott"

Der Teenkreis Truchtelfingen unterhielt die Gäste am Schmotzigen Donnerstag mit Publikumsspielen und viel Witz und Charme. So war die Stimmung schon am ersten Abend sehr gut – ganz ohne Alkohol und mit dem Siegel "Fairfest". Das Siegel signalisiert, dass bei "Fat United" besonders auf die inhaltliche Qualität sowie die Einhaltung des Jugendschutzes geachtet wird. Im Mittelpunkt jeden Abends steht eine Predigt von Tobias Kley, Prediger aus Hohenlohe. Für ihn sei der Glaube an Jesus immer langweilig und monoton gewesen, bekannte er, doch das habe sich geändert: "Mittlerweile verbinde ich mit Jesus viele persönliche Erlebnisse, Dinge, die mein Leben auf den Kopf gestellt haben."

Der Name Jesu fasziniere ihn mehr als alles andere auf der Welt. In Zeiten der sozialen Medien stellte Kley den Zuhörern die Frage, wem sie nachfolgen würden. Denn bei Nachfolge gehe es nicht darum, was jemand tue, sondern mit wem man unterwegs sei. Kley: "Jesus, der absolut Heilige, sagt: Folge mir nach."

Christliche Nachfolge bedeute deshalb, sich einzulassen auf einen "unglaublichen Gott". Denn Jesus wolle das beste Leben ermöglichen, das es gebe.