Meßstetten Klänge führen über den Regenbogen

Das Element Wasser führte auf die sagenumwobene Insel Atlantis, die innerhalb eines Tages im Meer versunken sein soll. In dem Stück "Arcus" mit dem Element Luft ging es um einen Tagtraum eines Jungen, der sich mit seinem Himmelsschlitten auf eine abenteuerliche Reise über den Regenbogen begab.

Nun wurde das Publikum aufgefordert, symbolisch zusammen mit den Musikanten in dem Stück "At World’s End" in dem Element Wasser und Feuer gegen die Piraten zu kämpfen. Mit Kanonenfeuer ging es in einen erbitterten und dramatischen Kampf um Leben und Tod.

Und schon hatte Felix Steidle das letzte Stück "Silbermond" anzukündigen. Hierzu meinte er, dass auch Musik ein Element des Lebens sei, das mit dem Medley der deutschen Pop-Rock-Band "Silbermond" dargestellt werde.

So bekamen die mit großer Aufmerksamkeit zuhörenden Besucher die bewegenden Stücke "Krieger des Lichts", "Das Beste" und "Irgend was bleibt" in voluminösem Klang präsentiert. Der brausende Beifall forderte eine Zugabe, die mit dem Konzertmarsch "Salomon" gegeben wurde.

Zum Abschluss spielte der Musikverein das obligatorische Weihnachtslied "Stille Nacht". So erlebte das vollauf begeisterte und stark beeindruckte Publikum wiederum ein hervorragendes Weihnachtskonzert des Musikvereins Heinstetten. In die Fußstapfen der aktiven Musiker treten die Jungmusiker der Jugendkapelle, die unter der Leitung von Dirigentin Katja Steidle ebenfalls als eine sehr starke Einheit auftrat.

In dem Eröffnungswerk "Break up" wandelten die jungen Musiker die Gefühle des Aufbruchs, eines Neuanfangs mit frischem Wind in Musik um.

"Fantasy in Blue" und Ritt durch die Prärie

Einfach "irre, toll" interpretierten die Jungmusikanten bei dem Stück "Cell Phone Suite" das Klingeln der Smartphones, wobei die gleichen Töne wie beim Handy zu hören gewesen sind.

Der Fantasie der Besucher war bei dem Stück "Fantasy in Blue" keine Grenzen gesetzt. So durften sie mit vollem Genuss dem lupenreinen Spiel der Solistin Jenny Sauter auf dem Altsaxofon zuhören und ihren Gedanken freien Lauf lassen.

Dann kündigte die Moderatorin Svenja Schledzewski das letzte Stück an. Beim Reiten durch die Prärie bei goldenem Sonnenaufgang wurden die Pfeile und Speere gespitzt. Mit lautem Indianergeschrei ging es auf die Bleichgesichter los. Diesen Eindruck bekamen die Zuhörer bei dem Stück "Indian Fire" übermittelt. Für diese tollen musikalischen Leistungen erhielt die Jugendkapelle stehenden Beifall und musste noch eine Zugabe spielen.

Die Musikvereinsvorsitzende Sylvia Nowacki bedankte sich für die hervorragenden Leistungen, mit denen sich die harten Probenarbeiten voll ausbezahlt hätten.