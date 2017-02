Meßstetten-Heinstetten (wl). In Heinstetten sind die Narren am Schmotzigen Donnerstag früh auf den Beinen gewesen und haben nach dem Narrenfrühstück das Rathaus gestürmt. Eine Abordnung der Musikkapelle spielte den Heinstetter Narrenmarsch. In Begleitung des Narrenrates, der Gilde-Männer, der Boscha-Hexa, der Hau-Giebler und der Tanzgarde forderte Vorsitzender Tobias Roth den Ortsvorsteher Thomas Deufel, der sich hinter dem Fenster des Sitzungsraumes versteckte, auf, die Türen zu öffnen. Deufel ließ seine Rechtfertigung durch seinen Stellvertreter Konrad Müller vorbringen – und gab schließlich nach. Im Sitzungssaal, wo drangvolle Enge herrschte, gaben Deufel und Tobias Roth sowie Gerhard Grammel und Stefanie Bodmer von den Boscha-Hexa in schönen Reimen das Orts- und Vereinsgeschehen preis. Die Boscha-Hexa reichten Schwarzwurst, Zwiebeln und Brot, und Deufel übergab einen überdimensionalen Rathausschlüssel an Tobias Roth. Im weiteren Verlauf des Morgens ging es in den Kindergarten und in die Schule, um die Kinder für die närrischen Tage zu befreien.