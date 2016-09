Meßstetten Kaffee und Schokolade finden guten Absatz bei den Kunden

Dank des Einsatzes der Meßstetter Steuerungsgruppe ist es gelungen, in Meßstetten und den Stadtteilen mehrere Geschäfte, Gastronomiebetriebe, Schulen, Kirchen und Vereine zu überzeugen, fair gehandelte Produkte anzubieten. So werden in Meßstetten seit zwei Jahren die Produkte aus dem Lebensmittelbereich wie Kaffee, Schokolade, Bananen, Säfte, Zucker, Reis und Gewürze offeriert. Ebenso sind fair gehandelte Blumen erhältlich. Die evangelisch-methodistische Kirche hatte dann bei der dritten Aktion zu einem besonderen Gottesdienst zur fairen Woche in die Friedenskirche eingeladen. Dabei machten Dietmar Reinhardt in der Predigt und das Team des Weltladens mit Spielen auf die fair gehandelten Produkte aufmerksam und wiesen auf die Situation der betroffenen Bauern hin.

Der Verkauf von Kaffee und Schokolade lief zur Freude der Mitglieder der Fairtrade-Steuerungsgruppe recht erfreulich, und es wird wieder ein weiterer Betrag an das Forum Fairer Handel abgegeben.