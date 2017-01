Meßstetten Kälte stört eingefleischte Narren nicht

Der Nachtumzug zum Start in die fünfte Jahreszeit hat im Meßstetter Stadtteil Heinstetten seinen festen Platz im Terminkalender. Dass es eisig kalt war und der Wind durch die Gassen pfiff, störte die eingefleischten Fasnetsfreunde nicht – weder die innerhalb des Umzugs, noch jene am Straßenrand. Gruselige Gestalten trieben zur Freude der Gäste zu abendlicher Stunde ihr buntes Unwesen. Bonbons flogen durch die Nacht, und für den guten Ton, ganz sprichwörtlich, sorgten etliche Kapellen und Guggamusiken. Die Zünfte der Nachbarorte – beispielsweise die Unterdigisheimer Deichelmäus, die Heidenstädter Bättlblätz und die Hartheimer Michele – machten den Boscha-Hexa genauso ihre lautstarke Aufwartung wie aus der gesamten süddeutschen Region angereiste Hästräger. Keine Frage, dass sich die Zuschauer am Straßenrand gern von den Narren necken ließen und es alsbald hoch her ging.

Nach dem Umzug ließen es die Hexen in der Festhalle bei einem bunten Programm richtig krachen. Showtanz und Guggamusik sorgten für ausgelassene Fasnetsstimmung. Auch auf der Hilb herrschte närrisches Treiben: Vor allem Glühwein und Punsch wärmten bei satten Minusgraden herrlich von innen.