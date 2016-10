Es gibt sie doch noch, "richtige Männer": Immer öfters sind die Senioren aus Heinstetten regional unterwegs, auf ihrer Agenda stehen Wandern, einkehren, Singen sowie viele weitere Aktivitäten. Beim jüngsten Treffen sangen sie am Stammtisch im Schützenhaus in Heinstetten stundenlang Lieder und hielten mit der Wirtin "Karin" die Stimmung hoch. Jüngere Gäste konnten nur staunen über so viel im Gedächtnis gespeichertes Liedgut und legten ihre Smartphones sprachlos zur Seite. Das Durchschnittsalter der "richtigen Männer" aus Heinstetten liegt über 80 Jahre, zu spüren an diesem Abend war geballte Energie und Tatendrang. Foto: Drissner