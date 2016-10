Meßstetten Jürgen Frank: "Alleine hätten wir das nicht stemmen können"

Eine Sanierung der in die Jahre gekommenen, unterirdischen Gewölbe hätte sich nicht mehr rentiert, sagt der technische Leiter des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe, Diplom-Ingenieur Joachim Gelewski. Zu Jahresbeginn hat die Verbandsversammlung deshalb beschlossen, einen Neubau in Auftrag zu geben, in dem zwei sechs Meter hohe Edelstahltanks mit jeweils 150 Kubikmetern Fassungsvermögen aufgestellt werden. Außerdem wird unter Regie des Werkleiters Andreas Wolters die neue Wasserleitung parallel zur bestehenden bis zum ersten Irndorfer Hydranten verlegt.

Als ökologische Ausgleichsmaßnahme wird in unmittelbarer Nähe der Baustelle eine Fettwiese in eine Magerwiese umgewandelt. Inzwischen ist die Bodenplatte betoniert, die Leitungsarbeiten sind in vollem Gange, im November sollen die Tanks in einer spektakulären Aktion in den Rohbau gehievt werden. "Falls das Wetter mitspielt, werden wir noch in diesem Jahr fertig", hofft Gelewski.

Grund genug für ihn, die Verantwortlichen der Hohenberggruppe zu einer Besichtigung der Baustelle einzuladen: Neben dem Verbandsvorsitzenden, Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft, und dem Verbandsrechner Jürgen Buhl war auch Irndorfs Bürgermeister Jürgen Frank vor Ort. "Für Irndorf ist der neue Wasserhochbehälter ein Meilenstein, zumal er zum Großteil von der Hohenberggruppe finanziert wird. Wir hätten das alleine kaum stemmen können", benennt er einen Vorteil der Mitgliedschaft im Zweckverband.